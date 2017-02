Solénoïde vous sert une nouvelle tranche de bass-music amphétaminée ! Pendant presque une heure, vous dégusterez un mix insolite de reverbe, delay et autres bidouillages déjantés. Une heure durant laquelle un flux continu de basses ondulantes et de percus vrombissantes viendra dérégler votre sens du temps et de l’espace. Une heure d’une playliste plurielle qui verra Solénoïde se transformer en une véritable chambre d’extase sonore entièrement hantée par l’esprit du dub…