Le vétérana fait chavirer l'équipage du Solénoïde. En cause: son dernier album "", sur lequel le batteur new-yorkais ose emmener le chant polyphonique et médiéval (de) aux limites du doom metal et de la drone music ! Un peu comme s'il avait organisé la rencontre virtuelle deet du... Une nouveauté désignée 'radiobalisage' !